برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة كي نتغلب على المجاعة

أعلن "برنامج الأغذية العالمي"، أنّه يحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النّار في قطاع غزة، ووصول أوسع إلى المناطق، كي يتغلّب على المجاعة في القطاع.

وأشار إلى أنّ بسبب استمرار القصف والحصار المطبق على قطاع غزة من كلّ الجهات، ضربت المجاعة سكان القطاع المحاصر، وخاصًّة في الشّمال، لافتًا إلى أنّ وفاة العديد من الرضّع والأطفال بسبب الجفاف وسوء التّغذية في شمال غزة تحديدًا، بينما تواصل إسرائيل منع وصول فرق الإغاثة.

وفي وقتٍ سابق، دعا المفوّض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين"(الأونروا)، فيليب لازاريني، إسرائيل إلى السّماح لقوافل الأغذية التّابعة للمنظّمة، بالدّخول إلى شمال غزّة، وإلى فتح معابر بريّة إضافيّة، لتسهيل إيصال المساعدات، وسط تحذيراتٍ دوليّة من حدوث مجاعة في القطاع.