الخارجية اليابانية: سنعمل بثقة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع "الناتو"

أكّدت وزارة الخارجية اليابانية، أنّ "استجابةً للوضع الأمني الدّولي المتغيّر، وللحفاظ على النّظام الدّولي القائم على القانون الدولي وتعزيزه، ستعمل اليابان بثقة على تعزيز التّعاون الاستراتيجي مع "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، الّذي تتقاسم معه القيم الأساسيّة والمصالح الاستراتيجيّة".
يُذكر أنّ خلال قمّة "النّاتو" في تمّوز 2023، وبحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تمّ الإعلان عن اتفاق بشأن برنامج الشّراكة (ITPP) بين اليابان والحلف. ويهدف "ITPP" إلى الارتقاء بالتّعاون بين اليابان والحلف إلى مستوى جديد يتضمّن أربعة مجالات ذات أولويّة: التّحدّيات الأمنيّة الجديدة، التّحدّيات التّقليديّة، تعزيز التّعاون؛ وتعزيز القيم الأساسيّة.
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