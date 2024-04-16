إجراءات قانونية لبلدية جعيتا لتنظيم وجود العمال الأجانب والنازحين السوريين

دعا المجلس البلدي في جعيتا ومزرعة الرأس، في بيان، أبناء البلدة وساكنيها إلى "التّعاون معه، من خلال تنظيم وجود العمّال الأجانب والنازحين السوريين، حفاظًا على الأمن العام في البلدة، وحرصًا على سلامة الجميع من مقيمين وعاملين، من خلال سلسلة إجراءات قانونيّة يجب التزامها والحرص على تنفيذها وفقًا للآتي:

- دعوة المالكين إلى تسجيل الإيجارات المكتومة منها وغير المكتومة في قلم البلديّة، والتّصريح عن أسماء كلّ النّازحين السّوريّين والأجانب من مالك العقار خلال أسبوع، على أن يتحمّل صاحب العقار مسؤوليّة المستأجرين لديه.

- على كلّ نازح سوري أو أجنبي، تقديم الأوراق الثّبوتيّة مع صورتَين شخصيّتَين لكلّ فرد من أفراد العائلة في البلديّة خلال أسبوع، وعدم استقبال نازحين غير مستوفين الشّروط القانونيّة من خارج البلدة، إضافةً إلى منع تجوّل العمّال الأجانب من السّاعة الثّامنة مساءً ولغاية السّادسة صباحًا.

- ننبّه إلى عدم استعمال أيّة آليّة نقل مهما كان نوعها غير مستوفية الشّروط القانونيّة، كي لا تتعرّض للحجز من قبل شرطة وحرس البلديّة وتسليمها إلى الأجهزة الأمنيّة".

وطالب المجلس، الجميع بـ"التّعاون معه للحفاظ على السّلامة العامّة والاستقرار، لما فيه مصلحة أبناء البلدة وسكانها".