لحظات مرعبة ومؤلمة .. طعن المطران مار ماري عمانوئيل على الهواء مباشرة

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت خدمات الطوارئ إن أربعة أشخاص يتلقون العلاج من "إصابات لا تهدد حياتهم"، بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب سيدني، الاثنين.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع الاثنين خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح، ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين، مما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.

وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة فرانس برس إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في كنيسة الراعي الصالح.

ولم يتم تأكيد تفاصيل الهجوم بعد، لكن قالت وسائل إعلام محلية إنه تم القبض على الجاني، فيما لا تزال حشود كبيرة من الناس والعديد من المستجيبين الأوائل في مكان الحادث.

وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب الكنيسة بموقع "فيسبوك"، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري إيمانويل للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن بين المصابين الأربعة، رجل في الخمسينيات من عمره، وآخر في الثلاثينيات، ورجل في العشرينات، وآخر في الستينات من عمره.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت عن اعتقال رجل عقب الحادثة.

من هو المطران مار ماري عمانوئيل؟

أسقف كنيسة المشرق الآشورية.

وٌلد في ريحانة بالعراق عام 1985.

ينمتي لعائلة مسيحية متدينة.

انتقل إلى أستراليا وهو سن الـ 13.

تم سيامته شماسًا عام 1981.

عربي الأصل

ثم رُسم كاهنًا على 1984 على كاتدرائية ماركوركيس في شيكاغو.

حصل المطران مار ماري عمانوئيل على درجة الدكتوراة في الدراسات السريانية من جامعة تورنتو عام 2015.

بالإضافة إلى حصوله على درجة الماجستير في حضارات الشرق الأدنى والأوسط من جامعة تورنتو، مع ماجستير في اللاهوت.

عام 1990 تم تعيينه أسقفًا على كندا باسم مار عمانوئيل يوسيب.

ذاع صيته عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، من خلال نشره لفيديوهات عظاته الروحية عبر السوشيال ميديا، فأصبح من الواعظين المشاهير حول العالم.

يظهر مار ماري عمانوئيل دائمًا خلال إلقائه لعظته أمام مذبح الكنيسة وهو يلقى خطبته للشعب.

تعرض للطعن من قبل شخص مجهول خلال وعظته، حيث هجم عليه الشاب ممسكًا بسكين وقام بطعنه عدة طعنات، لكنها ليست خطيرة.

تصدر اسم مار ماري عمانوئيل ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه للحادث، حيث ندد متابعيه بالحادث، داعين بالشفاء العاجل له.