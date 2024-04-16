رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووفد المملكة رفيع المستوى، الذي يضم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية في العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة، إضافة إلى تكثيفو التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.

كما جرى بحث أوجه توطيد التعاون الاقتصادي والتنموي، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.