هجمات روسية على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية، وكذلك مستودعات الذخيرة والوقود.

وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة".

وأضاف: "في اتجاه كوبيانسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت هجومين مضادين لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع من طراز "Paladin" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 189" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" عيار 152 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت تقارير إلى أن وقف العالم متأهبا ليلة الثالث عشر من أبريل، يترصّد ماذا قد تفضي إليه من تصعيد وخسائر، إلا بنيامين نتنياهو، كانت عيناه شاخصتين صوب المنافع والمكاسب، وهو يترقّب اللحظة التي صنعها بنفسه، جارّا إيران إليها جرّا.

هدية "الفرصة الثانية"

دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل الأوروبيون والإقليميون جميعا إلى ضبط النفس في أعقاب الهجوم الإيراني، الذي تم التخطيط له ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، وتسبب في أضرار محدودة بعد أن صده تحالف دولي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وعكس هذا التعاون الأمني حالة مناقضة لما عاشته إسرئيل من عزلة دولية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن حربها مع حركة حماس.

وقال أودي سومر، أستاذ السياسة في جامعة تل أبيب وجامعة مدينة نيويورك: "على الرغم من أن هذه الأوقات عصيبة، إلا أنها فرصة هائلة، في بعض الأحيان تحصل على فرصة ثانية في الحياة، وإسرائيل حصلت على واحدة للتو".

وأضاف سومر أن الرد العسكري المنضبط سيجني مكافآت لإسرائيل على المسرح العالمي، مما يساعد في إصلاح علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة وجيرانها العرب، إسرائيل لديها القدرة على تشكيل هذا التحالف الدولي، والحفاظ عليه.