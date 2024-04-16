عمره 400 عام.. اندلاع حريق في مبنى البورصة التاريخي بالدنمارك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ)

وقع حريق، اليوم الثلاثاء، في مبنى البورصة التاريخي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن .

وقد انهار الجزء العلوي من برج المبنى صباح اليوم. وقالت شرطة المدينة إنه تم تطويق عدة شوارع والمنطقة المحيطة بالمبنى.

وقد شوهد تصاعد الدخان الكثيف وألسنة اللهب من المبنى. وقالت شرطة كوبنهاجن إنه سيستمر تطويق المنطقة لبعض الوقت.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. ويذكر أنه تم الانتهاء من بناء المبنى في عام 1625، ويعد من أقدم المباني في كوبنهاجن. ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد، وأصبح مغطي بالسقالات.