موعد انطلاق اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف، تعليماتها لجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بالاستعداد الجيد للاختبارات الأولية للنسخة الـ 31 م المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف مصدر بوزارة الأوقاف، إن المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية عقدت خلال الفترة الماضية الاختبارات الأولية لفرع الأسرة القرآنية في النسخة الجديدة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن المديريات الإقليمية تبدأ عقد الاختبارات الأولية للمسابقة في الـ 21 من أبريل المقبل بالمقرات الخاصة طبقا لكل من تنطبق عليهم الشروط، وتم إعلان أسمائهم على الصفحات الخاصة بالمديريات.

وأشار المصدر إلى أن المديريات الإقليمية تعقد الاختبارات الأولية للمسابقة في فروعها الست بالمقرات الخاصة بها، بحضور متخصصين من داخل المديريات وخارجها، تمهيدا لتصعيد الناجحين للتصفيات النهائية التي تعقد في ديسمبر المقبل.

ونوه المصدر، إلى أنه يتم تكريم الأول والثاني من كل فرع في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، والتي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقدت وزارة الأوقاف، في ديسمبر الماضي، النسخة الـ 30 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في دار مصر للقرآن بالعاصمة الإدارية، للمرة الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حملت اسم القارئ الراحل محمود علي البنا.