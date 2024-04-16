لتخفيض سعر الرغيف الحر.. تفاصيل اجتماع شعبة المخابز مع وزير التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في ضوء المستجدات في الآونة الأخيرة؛ ومنها تراجع أسعار الدقيق بشكل كبير خلال الفترة الماضية .

وأضاف غراب، بشأن معدلات الانخفاض المتوقع في الخبز السياحي: "الأسعار الأخيرة كان سعر الرغيف يتراوح ما بين 2 و3 جنيهات، باختلاف المناطق. وفي ضوء التطورات قدمت رؤيتنا كشعبة لوزير التموين، ولذلك سيعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، به قيادات الشعبة ومجموعات من أصحاب المخابز من محافظات مختلفة؛ لوضع أطر على الأقل تضمن الدولة بها ثبات سعر الدقيق الذي تنتجه المطاحن، مؤكدًا أن بعض المخابز بدأت في الاستجابة لخفض الأسعار؛ مثلاً أبو خمسة بقى بثلاثة".

وكشف رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن هناك بعض المطالب سوف تتم مناقشتها في الاجتماع؛ في طليعتها ثبات سعر الخامة الأصيلة، وهي الدقيق من جهة، وعندما يحدث الثبات سوف نتفق مع المخابز على وزن واحد وسعر واحد، وهذا يتوقف على الاتفاق على سعر الدقيق، متوقعاً أن أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو ستشهد انخفاضات تتراوح ما 20% و25%، حسب ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماع.