شجار بين نواب في برلمان جورجيا بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب"

تشاجر نواب في برلمان جورجيا، خلال مناقشة قانون جديد مثير للانقسام أطلق عليه اسم "مشروع قانون العملاء الأجانب".

ويدعو مشروع القانون، الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج، في حين يعتبر معارضو مشروع القانون أنه "قانون روسي" بسبب وضع موسكو تشريعا مماثلاً.

وأظهر مقطع فيديو تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي ماموكا مدينارادز لكمة في وجهه، أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة، قبل أن ينضم نواب آخرون من الجانبين إلى الشجار.