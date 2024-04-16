أعلن وزير الاعلام زياد مكاري اثر اللقاء التشاوري الأخير في السراي، ان أمور عدّة حدثت في الآونة الأخيرة من النزوح والأزمة الدبلوماسية مع قبرص والجرائم التي وقعت، سرّعت وتيرة الاهتمام في المشكلة الوجودية للبنان.
واشار خلال حديث تلفزيوني الى أن الحل يكون إما بالعودة الى سوريا ام بالذهاب الى بلد ثالث.
وعن قرارات الحكومة، أجاب على انتقادات المواطنين، بأنّ هذه المرة، القرارات عمليّة اكثر من السابق، كالتعميم الرامي الى اقفال المؤسسات التي يملكها السوريون وغير المرخصة.
أما في شأن قوافل العودة، أجاب مكاري: "يا ليت الامر بهذه السهولة، فالموضوع بحاجة الى حلّ سياسي مع سوريا ورفع الحصار عنها وان يقتنع المجتمع الدولي بأنّ معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: القرارات المتعلقة بالنزوح السوري عمليّة اكثر من السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.