مراقبو الإقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط في حق صاحب ملحمة

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والأفران والألبان والاجبان في نطاق المدينة وبلدات كفررمان وأنصار وسيناي وحبوش والفرديس قضاء حاصبيا، وذلك بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، وسطروا محضر ضبط في حق صاحب ملحمة في بلدة حبوش لبيعه اللحوم بسعر أعلى من المسموح فيه، متخطيا نسب الأرباح وعدم حيازته لفواتير الشراء. كما أنه تم الحصول من النيابة العامة في قصر عدل النبطية، على إشارة لتلف مواد وسلع منتهية الصلاحية كانت قد حجزت سابقا، بالإضافة لتنبيه وتحذير بعض التجار بضرورة الإلتزام بالقوانين وخصوصا إعلان الأسعار على كامل البضاعة المعروضة، وحيازة الفواتير وحسن التخزين من أجل السلامة العامة.

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