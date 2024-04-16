شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تعلق رحلاتها الجوية للأراضي المحتلة حتى أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للطيران منخفض التكاليف، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات إلى إسرائيل حتى 27 أكتوبر، وأرجعت هذا إلى الوضع الأمني في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "نتيجة للتطورات المستمرة في إسرائيل، اتخذت إيزي جت الآن قرارًا بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب لما تبقى من موسم الصيف"، بعد أن أوقفت شركة الطيران يوم الأحد رحلاتها إلى المدينة.

وأضاف "يتم تقديم خيارات للعملاء الذين حجزوا للسفر على هذا الخط حتى التاريخ المحدد بما في ذلك استرداد كامل المبالغ" التي دفعوها.