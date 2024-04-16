نتنياهو يرد على التهديدات الإيرانية الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "القتال في قطاع غزة جزء من مواجهة تهديد أكبر تمثله إيران".

واتهم نتنياهو خلال زيارته وحدة عسكرية في تل شومير، إيران، بالوقوف خلف "حماس" و"حزب الله" ومجموعات أخرى، مؤكدًا أن بلاده ستدافع في كل الساحات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرةً إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.

من جهتها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدةً أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إيقاف إيران فورا قبل فوات الأوان.

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن بلاده "تقود هجوما سياسيا ضد إيران"، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على برامجها الصاروخية.

وأضاف أنه "أرسل رسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، كوسيلة لكبح جماح إيران وإضعافها".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.