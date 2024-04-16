وزير المالية الإسرائيلي في مرمى النيران الصهيونية

ياسر رشاد - القاهرة - غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قاعة مؤتمر صحيفة "يسرائيل هيوم" الذي يعقد سنويا بعد أن وجه له بعض الحاضرين انتقادات حادة واتهموه بعدم القيام بواجبه تجاه أهالي الأسرى بغزة.

كما اتهمه أحد الحاضرين بأنه لم يسمح لابنه بالذهاب للقتال مع قوات الاحتياط، إلا أن سموتريتش رفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وقال أحد الحضور : "ابنك لم يتم تجنيده، ابني جندي في غزة - أنت عار. كيف تجلس هنا وأنت تنام ليلا؟ كيف تجلس هنا وأنت تختار ألا ترى الواقع الذي نعيشه؟".

وعرف سموتريتش بمواقفه المتشددة حيال استمرار الحرب على حركة حماس وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

وسموتريتش من دعاة التخلي عن كل الأهداف بما بما في ذلك عودة الرهائن في سبيل تحقيق هدف الحرب الأساسي وهو القضاء مطلقا وبشكل كلي على حركة حماس.

فيما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، أن إسرائيل ستنسق مع الولايات المتحدة إذا قررت الرد على الهجوم الإيراني.

وذكر المصدر أن مجلس الوزراء فوض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس لاتخاذ قرارات حصرا فيما يتعلق بالخطوات الإسرائيلية المقبلة ضد إيران.

وتابع: "تم تمرير القرار رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن رفضه نقل ثقل المسؤولية إلى أيدي هؤلاء الثلاثة فقط".

وأوضح: "أي رد محتمل على وابل الصواريخ التي أطلقها نظام آية الله ليلة السبت لن يأتي على حساب التحالف الإسرائيلي الأميركي.. وبالتالي أي قرار سنتخذه سيتم التسنيق فيه مع أميركا".

وكان غانتس قال إن إسرائيل "ما تزال تدرس ردها وستحدد الثمن الذي ستدفعه إيران بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا".

وشنت إيران، مساء السبت، هجوما غير مسبوق ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في دمشق مطلع أبريل، أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري.

وحثت مجموعة من الدول إسرائيل على ضبط النفس وعدم الرد على إيران لتجنب التصعيد في المنطقة.