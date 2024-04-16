الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "التجلي الأعظم"، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، كون المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير لتحقيق التنمية المستدامة، وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة العمران القائم بالمدينة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، تماشيًا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وأوضح أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتضمن 14 مشروعًا، وهي تطوير النزل البيئي القائم، إنشاء النزل البيئي الجديد، إنشاء ساحة السلام، إنشاء الفندق الجبلي، إنشاء مركز الزوار الجديد، إنشاء المجمع الإداري الجديد، تطوير المنطقة السياحية، تطوير مركز البلدة التراثية، تطوير منطقة إسكان البدو، تطوير وادى الدير، إنشاء المنطقة السكنية الجديدة، إنشاء المنطقة السياحية الجديدة، شبكة الطرق والمرافق، الوقاية من أخطار السيول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والأنشطة المنفذة بالمشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة وفقًا لأسس ومبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات التي تتميز بها المنطقة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، تتولى تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع التجلي الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة ياسين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، على الدعم والتنسيق الكامل بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، والتفهم للموضوعات البيئية المعقدة في ظل المستجدات الدولية التي يشهدها العالم.

وأوضحت أن وزارة البيئة اتخذت إجراءات متعلقة بمشروع التجلي، منها التعاون في دراسة تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي للمشروع، والبنود المطلوب استكمالها بتلك الدراسة، تمهيدًا لاستصدار الموافقات البيئية، كما ناقشت أوجه التعاون بين الجهات المعنية لوضع أفضل السبل لإدارة المدينة في ثوبها الجديد.