جامعة الإسكندرية الأفضل عالميًا في 18 تخصصًا بتصنيف QS لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

احتلت جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة عالمياً في 18 تخصصا فرعيًا ضمن نتائج تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024 والذي يشمل ترتيب أفضل 15 ألف و559 جامعة على مستوى العالم.

وشملت التخصصات خمس قطاعات من العلوم "الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة"، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وجاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة "51-70" عالمياً في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات، وفي المركز "51-70"عالميًا بمجال العلوم البيطرية والمركز "51-100" بمجال هندسة البترول، والمركز "101-150" عالميًا في مجال الصيدلة وعلم الأدوية.

وفي مجال الهندسة المدنية والإنشائية جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (151-200) عالميًا، والمركز (201-250) في مجال العمارة والبيئة العمرانية، بينما حققت جامعة الإسكندرية المركز (251-300) عالميًا في مجال الدواء.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى إن تصنيف (QS) العالمي يستند على أربع مؤشرات هي السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.

ولفت إلى أن ارتقاء جامعة الإسكندرية في التصنيف لهذا العام يعد نتاج مجهود عمل مشترك بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية للارتقاء بالقدرة التنافسية لمنظومة البحث العلمي في الجامعة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما خاصا بالمجالات البحثية التي تلائم متطلبات التصنيفات العالمية والارتقاء بمخرجات الأبحاث العلمية التي يتم إنتاجها بالجامعة، وذلك من خلال تحفيز النشر العلمي في المجلات العلمية ذات التصنيف الأول، وعقد بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات الدولية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة.