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فلترة إلكترونية.. مصير المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، انتهاء التسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في دفعته الخامسة قبل ساعات من الآن.

وكشفت الأكاديمية، في بيان الثلاثاء، الخطوات القادمة بعد انتهاء عملية التسجيل رسميًا، والتي تأتي على النحو التالي:

1- الفلترة الإلكترونية.
2- الاختبارات واستلام الأوراق.
3- المقابلات الشخصية.

وأغلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في تمام الساعة 11:59 مساء أمس الاثنين 15 أبريل 2024.

ويستهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، انضمام الشباب المصري القادر على خلق الحلول الإبداعية للتحديات المختلفة واجتيازها لتحقيق أحلامه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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