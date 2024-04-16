تحالف "متحدون" دعا المودعين ومحاميهم إلى وقفة احتجاجية أمام قصر عدل بيروت غدا

دعا تحالف "متحدون"، في بيان، جميع المودعين ومحاميهم إلى "وقفة احتجاجية غدًا الأربعاء الساعة 12 ظهرًا أمام قصر عدل بيروت، وذلك بهدف الطلب إلى هيئة التفتيش القضائي وللمرة الأخيرة القيام بدورها الرقابي دون أي إبطاء إضافي سيما بتصويب الإجراءات الباطلة المقترفة والمشكو منها أمامها، حفظا للحقوق ولحسن سير العدالة".

وأشار التحالف إلى "ما قاله المحامي جورج خاطر من تحالف "متحدون"، بعد التعرض للمودعين اليوم لا سيما أمام مصرفي الاعتماد اللبناني واللبناني للتجارة (BLC) في انطلياس: لو أن القضاء اللبناني قام بدوره لما اضطر أي مودع مظلوم مقهور مسلوب الحقوق للجوء إلى الشارع".

وأكد أنّه "لم يبق لأصحاب الحقوق المودعين سوى تصعيد تحركاتهم ضد المصارف وبيوت أصحابها وعائلاتهم، وهذا ما حصل البارحة واليوم وسوف يستمر حتى تتحقق لهم العدالة الواجبة التطبيق ".

وشكر "التحالف" أفراد قوى الأمن والجيش على "تحليهم بحس المسؤولية مؤخرا تجاه المودعين المحتجين المظلومين بما لا يضعهم في صف الظالمين الذين سلبوهم والمودعين أبسط حقوقهم".