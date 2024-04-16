الكرملين: رئيسي أبلغ بوتين هاتفيًا أن إيران لا ترغب في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث أعرب بوتين عن أمله بممارسة جميع الجهات في الشرق الأوسط ضبط النفس، وذلك بعد الردّ الإيراني على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأبلغ رئيسي بوتين، وفق الكرملين، أنّ إيران لا ترغب في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وأنّ الرد الإيراني على إسرائيل كان محدودًا.

هذا، وأكّد الرئيسان الروسي والإيراني ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان قد شنّ الحرس الثوري الإيراني مساء السبت وفجر الأحد هجومًا بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل، فيما يهدد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على ذلك.