جوتيرش يتسلم أوراق اعتماد مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم معالي أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة أمس الإثنين، أوراق اعتماد السفير محمد أبوشهاب، مندوباً دائماً للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفاً لمعالي السفيرة لانا نسيبة.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما الذي تلى مراسم تقديم أوراق الاعتماد، الأولويات المشتركة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجالات العديدة ذات الاهتمام المشترك. كما بحثا التطورات الجارية في مختلف المناطق حول العالم، بما يشمل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد معالي أنطونيو جوتيرش، بالعلاقة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والأمم المتحدة، والدور المهم الذي تضطلع به الدولة في بناء الجسور في الأمم المتحدة، وبشكل خاص خلال فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن للعامين 2022-2023. كما أثنى معاليه على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.