سقوط شهداء وجرحى في الغارة الإسرائيلية على السيارتين في الشهابية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سقوط شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارتين في بلدة الشهابية، بالاضافة الى اصابة عدد من الاشخاص.

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