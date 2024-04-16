لتقصيرهم في العمل.. إحالة 20 طبيبًا وصيدلي بـ"صحة كفر الشيخ" للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 20 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا وفنيين معمل وإداريين يعملون بالوحدة الصحية لقرية الحمرا التابعة لمركز كفر الشيخ، للتحقيق لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ على الوحدة الصحية بقرية الحمرا لمتابعة انتظام سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للوقوف على أي معوقات واحتياجات ضرورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه جرى إحالة هؤلاء المقصرين في العمل للتحقيق من أجل معالجة القصور في أداء الخدمة الطبية، والوقوف على احتياجات المنشأة من تجهيزات طبية، والعمل على دعمها، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وقال إن تلك الزيارة تهدف إلى تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وتحسين جودة أداء الخدمة الصحية، من خلال المرور على مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية، والوقوف على أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشاكل، والتحديات التي تواجه انتظام سير العمل.