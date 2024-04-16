صحة الشرقية: فحص وعلاج أكثر من 80 ألف مواطنًا خلال إجازة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، حصيلة جهود الفرق الطبية بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية البالغ عددهم 25 مستشفى، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددها 490 منفذًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، طوال عُطلة عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن الفرق الطبية قدمت الخدمات العلاجية لأكثر من 80 ألف مواطنًا ترددوا على كافة المنشآت التابعة لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية لـ9 آلاف و717 مريضًا بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وتوقيع الكشف الطبي للحالات الطارئة على 35 ألف و48 مواطنًا بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عن إجراء 205 عمليات جراحية ما بين صغرى وكبرى وذات مهارة.

وأوضح أن نسب إشغال أسرّة العنايات المركزة في محافظة الشرقية خلال عُطلة عيد الفطر بلغت 72% بإجمالي ألف و768 مريضًا، وإشغال أقسام الحضانات بنسبة 51% بإجمالي ألف و317 طفلًا، فيما تم إجراء 7 آلاف و500 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 3 آلاف مريض كلى خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى إجراء 11 ألف و83 فحص معملي للمرضى، وأشعات لـ6 آلاف و769 مريضًا، منها ألف و351 أشعة مقطعية، وتقديم الخدمات الطبية لـ1831 مريضًا بالأقسام الداخلية، و615 حالة بأقسام الأطفال بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم كذلك تقديم المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان لـ1685 مواطنًا، وتقديم الخدمات الطبية لـ7 آلاف و329 مواطنًا ترددوا على الوحدات الصحية بالمحافظة، بجانب تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة خلال تلك الفترة.