هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط دولية كبيرة تمارس على إسرائيل من أجل منعها من الرد على إيران

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، قوله إنّ "وزراء طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتمهّل في الرد على إيران، وانتظار تشكيل حلف بالمنطقة ضدها"، وذلك بعد الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل والذي جاء ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال المصدر: "ضغوط دولية كبيرة تمارس على إسرائيل من أجل منعها من الرد على إيران"، مضيفًا "يتم طرح مبادرة لفرض مزيد من العقوبات على إيران كبديل للرد الإسرائيلي".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "توجيه ضربة انتقائية كبيرة لإيران يتضاءل مع مرور الوقت".