"حزب الله": قصفنا مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا واستهدفنا موقع البغدادي

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏08:10 من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا".

هذا، وأعلن في بيان آخر أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-04-2024 موقع البغدادي بقذائف المدفعية".