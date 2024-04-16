أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ الكاتيوشا".
هذا، وأعلن في بيان آخر أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-04-2024 موقع البغدادي بقذائف المدفعية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ الكاتيوشا واستهدفنا موقع البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.