قاسم: الشرق الأوسط الجديد أُسقط للمرة الثالثة وحريصون على الوحدة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالحوار

ذكر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال اللقاء السياسي الذي نظَّمه "تجمع العلماء المسلمين" في بيروت، أنّ "زوال الكيان تراكمي ومساره الوحشية والظلم، ونصر فلسطين تراكمي ومساره الجهاد والشهادة والصبر"، موضحًا أنّ "إسرائيل عاجزة دون وقوف العالم المستكبر معها".

وقال: "أمران يوقفان الحرب: أميركا وانتخاباتها، وحدث استثنائي تعجز عن مواجهته إسرائيل"، مضيفًا "الشرق الأوسط الجديد أُسقط مرة أولى في لبنان في تموز 2006 ومرة ثانية في سوريا وهذه الثالثة".

ولفت إلى "أننا فرضنا قواعد في المواجهة حققت كل الأهداف، منها خمس: مساندة أهل غزة، وإشغال العدو وتهجير مستوطنيه وتكبيده الخسائر وتثبيت الردع، وذلك باستخدام الحد الأدنى من القوة التقليدية، مع تضحيات ثمينة لكنها طبيعية في مواجهة الأخطار الكبرى التي نواجهها".

وأكّد الحرصو على "الوحدة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالحوار وفق الدستور".