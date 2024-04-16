منزل غازي زعيتر في حي الشراونة تعرّض لمحاولة سرقة

تعرض منزل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر في حي الشراونة في بعلبك، لمحاولة سرقة من قبل مجهولين، دخلوا إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وعبثوا بمحتويات الغرف ومكتبه الخاص.

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