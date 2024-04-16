سيول أدّت إلى مقتل 16 شخصًا على الأقل جلّهم من التلاميذ في عُمان

أفادت السلطات في عُمان، عن وفاة 16 شخصًا على الأقل جلهم من التلاميذ بسبب سيول تجتاح البلاد التي تشهد منذ الأحد عواصف رعدية، ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية.
وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات أبوابها وتلقى التلاميذ دروسهم عن بُعد.
ومن المتوقع أن يتواصل تدهور الأحوال الجوية الثلاثاء والأربعاء وستتأثر به دول خليجية أخرى كالبحرين والإمارات.
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