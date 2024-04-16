إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ على جبل ميرون وصفارات إنذار في كريات شمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سقوط صواريخ على جبل ميرون في منطقة الجليل الأعلى. هذا، ودوّت صفارات الإنذار في كريات شمونة تزامنًا مع صفارات إنذار في ميرون.

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