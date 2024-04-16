ملك الأردن: لن نكون ساحة معركة لأي جهة وحماية مواطنينا قبل كل شيء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار.

وأضاف خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنينا قبل كل شيء.

وتأتي زيارة ملك الأردن إلى محافظة المفرق، بمناسبة اليوبيل الفضي.

وافتتح ملك الأردن خلال زيارته شركة “بيا” لحياكة الأقمشة بمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بحجم استثمار 149 مليون دولار.