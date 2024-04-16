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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 193 على التوالي إلى 33843 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76575جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 46 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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