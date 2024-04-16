ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 193 على التوالي إلى 33843 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76575جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 46 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.