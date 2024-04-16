ملك الأردن يستقبل رئيس مجلس الشورى

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسُبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالمجال البرلماني، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.
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