ملك الأردن يستقبل رئيس مجلس الشورى

استقبل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسُبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالمجال البرلماني، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.