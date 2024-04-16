وزير الخارجية ينوه بالتعاون السعودي الباكستاني لمواجهة التحديات

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير خارجية باكستان إسحاق دار، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر أن المملكة وباكستان تؤمنان بتعزيز التعاون المشترك لمواجهة كافة التحديات العالمية، منوهاً في هذا الصدد بالعمل الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات.

وقال: "إن المملكة وباكستان تمضيان نحو تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك من خلال المبادرات الحكومية، ودعم الفرص الاستثمارية، لتكون إضافة قيمة للبلدين الشقيقين".

وفيما يخص التطورات في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية أن الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق، خاصةً مع تجاوز عدد القتلى المدنيين 33 ألف، مشيراً إلى المخاوف حيال احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.

وجدد وزير الخارجية أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وعدم ازدواجية المعايير في أزمة غزة، خاصة مع انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن التي صدرت مؤخراً.

وطالب وزير الخارجية بأن تكون الأولوية للجميع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وحل الخلافات بالحوار وليس باستخدام القوة، مشيراً إلى أن المملكة ستبذل كافة الجهود في هذا الاتجاه.