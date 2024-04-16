الهند تدعو إلى اتخاذ إجراء حاسم بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - دعت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، روتشيرا كامبوج، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراء حاسم ووضع إطار عمل شامل لإصلاح مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوبة الهندية خلال الجولة السادسة من المفاوضات بين ممثلي الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، وقالت فيها "تؤيد الهند توسيع نطاق عضوية مجلس الأمن على مستوى العضوية الدائمة وغير الدائمة. ونعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لإجراء إصلاح حقيقى بالمجلس يجعله شرعيا وتمثيليا وفعالاً.

ومضت: "تحتاج الهند إلى مجلس يلبي التنوع الجغرافي والتنموي في الأمم المتحدة، وأن يكون المجلس مكانا للتعبير عن أصوات الدول النامية والمناطق غير الممثلة؛ ومن بينها قارة إفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية والأغلبية العريضة في آسيا والمحيط الهادئ، ولذلك فإن مسألة توسيع نطاق العضوية بالمجلس تعتبر مسألة ضرورية.

وأشارت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن الموقف الهندي يحظى بتأييد أغلبية الدول الأعضاء، وأن هذه حقيقة مسجلة في وثيقة إطار العمل الخاص بمسألة فئات العضوية، وهي وثيقة يرجع تاريخها إلى عام 2015.

وفي سياق متصل شدد العاهل الأردني في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، اليوم الثلاثاء، في لقاء عقد في موقع محطة الخط الحديدي الحجازي بالمحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي على التأكيد أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني - عن اعتزازه بـ "رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، الذين يشكلون رديفا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية مستقبله".

ولفت إلى الأهمية التاريخية لمدينة المفرق وموقعها الاستراتيجي على الطرق الدولية، معبرا عن سعادته بوجوده بين الأهل في المفرق، الذين جعلوا من الموقع المهم للمدينة نقطة التقاء للجميع.

وأشاد بتنوع المنتجات الزراعية بالمحافظة ما جعلها سلة غذاء الأردن الثانية، مشيرا إلى ما شهدته من مشاريع استثمارية في قطاعي الصناعة والطاقة المتجددة، وما توفره من الإمكانات لتحقيق المزيد من التطوير في مجالات متعددة.

وتطرق الملك عبدالله الثاني طبقا لبيان الديوان الملكي إلى مدى تأثر محافظة المفرق من أزمة اللاجئين، مؤكدا ثقته بقدرة أبناء الوطن وبناته على تحويل التحديات إلى فرص.