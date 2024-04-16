غانا لا تزال تعمل للتوصل إلى اتفاق ديون مع حاملي السندات

ياسر رشاد - القاهرة - لم تتوصل غانا بعد إلى اتفاق نهائي مع حاملي السندات الدوليين، نحو إعادة هيكلة حوالي 13 مليار دولار من ديونها الخارجية.

وزير المالية الغانيين

طمأن مكتب وزير المالية الغانيين أمس الاثنين (15 أبريل) قائلا إنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت وأن المفاوضات مع حاملي السندات مستمرة.

وذكرت رويترز أن غانا لم تتمكن من تأمين صفقة ديون قابلة للتطبيق مع مجموعتين من حاملي السندات.

وتسعى غانا ودائنوها إلى التوصل إلى اتفاق يتسق مع عتبات الديون في إطار أهداف صندوق النقد الدولي للقدرة على تحمل الديون.

وتمثل هذه العقبة انتكاسة لغانا بعد أكثر من عام من تخلف الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار.

76٪ من الديون الخارجية لغانا يحتفظ بها المقرضون التجاريون بما في ذلك حاملي السندات مثل بلاك روك. كما تحتفظ بنوك التنمية المتعددة الأطراف بجزء كبير من ديون غانا، يليها نادي باريس والصين.

وقد أدت أزمة الديون إلى تفاقم المصاعب التي يواجهها الغانيون مع انخفاض قيمة عملتهم مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم.

وفي يناير كانون الثاني وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على دفع 600 مليون دولار لغانا في إطار برنامج قرض.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد أمين آدم، في 14 أبريل/نيسان، إن الدولة "وضعت آليات رقابة ورصد كافية لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن عام 2024 هو عام الانتخابات".

ويقود الوزير وفد غانا إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن العاصمة.

أوقف رئيس البرلمان الغاني الموافقة على الوزراء الجدد ، مما عمق المواجهة حول تأخر التوقيع على مشروع قانون مناهض لـ LGBTQ + من قبل الرئيس نانا أكوفو أدو.

وتم تمرير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تجريم العلاقات المثلية ودعمها، الشهر الماضي لكنه واجه تحديات قانونية. وقد طلبت الرئاسة من البرلمان الامتناع عن إرسال مشروع القانون للموافقة الرئاسية عليه حتى يتم حل هذه الطعون.

وانتقد رئيس البرلمان ألبان باجبين موقف الرئاسة ووصفه بأنه "ازدراء"، مؤكدا أنه يقوض السلطة البرلمانية.

ويواجه الرئيس أكوفو أدو ضغوطا على الصعيد المحلي، حيث يدعم العديد من الغانيين مشروع القانون، وعلى الصعيد الدولي، حيث يحثه المانحون الغربيون وجماعات حقوق الإنسان على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.

وأثار التأخير في التوقيع على مشروع القانون مواجهة سياسية، حيث طعن محام في تمريره في المحكمة العليا على أساس عدم كفاية النصاب البرلماني أثناء التصويت.

في رسالة حديثة إلى البرلمان ، جادل سكرتير الرئاسة بأنه سيكون من غير المناسب أن يتلقى الرئيس مشروع القانون حتى تصل المحكمة إلى حكم بشأن هذه المسألة، وردا على ذلك، جمد رئيس البرلمان باجبين الموافقة على الوزراء الجدد، مما زاد الضغط على الرئيس للتصرف.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين القادة السياسيين، وفي حين أن زعيم الأقلية في البرلمان، كاسيل أتو فورسون، يدعم موقف رئيس البرلمان، فقد انتقده زعيم الأغلبية، ألكسندر أفينيو ماركين، داعيا إلى إجراء مشاورات أوسع.

وقد أدان الرئيس السابق جون ماهاما رسالة الرئاسة باعتبارها غير دستورية وأكد أن سكرتير الرئاسة يفتقر إلى سلطة التدخل في الشؤون البرلمانية.

ويحظى التشريع، الذي أطلق عليه اسم مشروع قانون "الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية"، بدعم من الحزبين ويحظى بدعم من الزعماء الدينيين المؤثرين. يقترح عقوبات صارمة ، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد LGBTQ + وخمس سنوات للترويج لأنشطة LGBTQ +.

ويسعى الرئيس أكوفو - أدو، الذي سبق أن أبدى استعداده للتوقيع على مشروع القانون إذا حظي بتأييد شعبي، إلى طمأنة المجتمع الدولي بشأن التزام غانا بحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن التداعيات المحتملة لمشروع القانون تتجاوز المجالين الاجتماعي والسياسي. ومن المتوقع أن تخسر غانا تمويلا كبيرا من البنك الدولي يصل إلى 3.8 مليار دولار على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة إذا تم سن مشروع القانون.

وتأتي هذه الخسارة في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة للبلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتلقت مؤخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، لا يزال حل هذه المواجهة غير مؤكد، حيث من غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكما في القضية قبل ذلك الحين.