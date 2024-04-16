بلدية شارون استنكرت جريمة العزونية ودعت إلى الاحتكام لمؤسسات الدولة

استنكرت بلدية شارون في بيان، "الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة العزونية وأودت بحياة ياسر الكوكاش". وأعلنت "وقوفها بجانب أهلها في بلدة العزونية، التي تربطها بهم علاقة حسن الجوار والمصاهرة والقربى"، مؤكدة "أهمية الإصغاء إلى لغة العقل والحكمة". ودعت إلى "الاحتكام إلى مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية من أجل تبيان الحقائق وكشف ملابسات الجريمة، ومعاقبة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة النكراء".

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