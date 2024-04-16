حركة "أمل" نعت حسين قاسم كرشت من بلدة حناويه

أعلنت حركة "أمل"، في بيان، أنه "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ حركة أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد حسين قاسم كرشت من مواليد حناويه 1972، والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على بلدة عين بعال". وعاهدت الحركة بأن "تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

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