"اليونيفيل" قدم هبة لمركز الدفاع المدني في صور

استلم الدفاع المدني هبة مقدمة من اليونيفيل ضمن موازنتها المخصصة لمشاريع "الأثر السريع"، الى مركز صور الإقليمي والعضوي وهي كناية عن عتاد مخصص لعمليات البحث والإنقاذ، بحضور قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان Brigadier General Enrico Fontana والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.

واستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد قوات الطوارئ الدولية، ومن ثم ألقى رئيس إتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق كلمة، تلتها كلمة قائد القطاع الغربي الجنرال فونتانا، ومن ثم كلمة راعي الاحتفال المدير العام للدفاع المدني العميد خطار.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية، وأُزيح الستار عن اللوحة التي تخلد هذه المناسبة، ثم قام الحاضرون بجولة استطلاعية على معدات الإنقاذ للتعرف على نظام عملها، ليشاركوا بعدها في حفل كوكتيل أقيم بالمناسبة.

وقبيل مغادرته جال العميد خطار على عناصر الدفاع المدني، سيّما الذين استقدموا من مركز البنيه العضوي مساندةً لزملائهم في المراكز الحدودية التزاماً بالمذكرة الصادرة عن المدير العام بهذا الشأن منذ اندلاع الحرب والتي نصت على استقدام التعزيزات من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بنظام المناوبة دعماً للمراكز في المناطق المعرضة للعدوان الإسرائيلي، وقد حثهم المدير العام على التحلي بالمناقبية والإسراع لتلبية نداءات الإغاثة عند بلوغها.