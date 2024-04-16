"الأونروا": لا تغيير في حجم المساعدات بغزة والعثور على قنابل غير منفجرة داخل مدارس

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (حوالي 460 كغم) داخل مدارس بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكرت "الأونروا"، إن وكالات الأمم المتحدة قادت "مهمة تقييم" في خانيونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة فقد وجدت "تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق".

وأضافت في بيان أن "الآلاف من النازحين داخليا يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق "ملايين الدولارات وسنوات عديدة لتطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة".

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، تشارلز بيرش، في بيان في وقت سابق من هذا الشهر "نعمل وفقا للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10% من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها". وأضاف "نحن نقدر أن البدء في تطهير غزة يتطلب حوالي 45 مليون دولار".