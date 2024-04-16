مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته للأمين العام

اعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في أيلول 2022.

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