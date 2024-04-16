رئاسة الوزراء البريطانية: سوناك يدعو نتانياهو الى التحلي ب"الهدوء"

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى التحلي بـ "الهدوء" بعد الهجوم الايراني على اسرائيل ليل السبت الاحد، مؤكدا ان التصعيد "لا يصب في مصلحة أحد"، بحسب داونينغ ستريت.

وخلال اتصال هاتفي، شدد سوناك على أن "تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد وسيؤدي فقط الى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الاوسط".

وذكر مكتب سوناك في بيان عن الاتصال "شدد سوناك على أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد وأنه سيفاقم فحسب انعدام الأمن في الشرق الأوسط. هذه لحظة يجب أن يسود فيها الهدوء".