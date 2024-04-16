دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى التحلي بـ "الهدوء" بعد الهجوم الايراني على اسرائيل ليل السبت الاحد، مؤكدا ان التصعيد "لا يصب في مصلحة أحد"، بحسب داونينغ ستريت.
وخلال اتصال هاتفي، شدد سوناك على أن "تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد وسيؤدي فقط الى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الاوسط".
وذكر مكتب سوناك في بيان عن الاتصال "شدد سوناك على أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد وأنه سيفاقم فحسب انعدام الأمن في الشرق الأوسط. هذه لحظة يجب أن يسود فيها الهدوء".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الوزراء البريطانية: سوناك يدعو نتانياهو الى التحلي ب"الهدوء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.