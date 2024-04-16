شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا 400 جريمة.. تفاصيل مداهمة الشرطة الألمانية منازل 12 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الشرطة في غربى ألمانيا عمليات بحث استهدفت 12 من تجار المخدرات المشتبه بهم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية صباح اليوم الثلاثاء إنه تم التحقيق في علاقة 14 مبنى على الحدود بين ولايتي ساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا بهذه الأنشطة المشتبه بها . وأضافت أنه تم نشر قوات خاصة. تجار الكوكايين وتتعلق تلك المداهمات بتجار الكوكايين المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عاما، والمتهمين بارتكاب أكثر من 400 جريمة منذ أغسطس 2022. وجرت عمليات التفتيش في حانة ونادي والعديد من المنازل الخاصة.

وبحسب المحققين، فقد تم مصادرة سيارة رياضية وخمس ماكينات قمار وأكثر من 21 ألف يورو (22300 دولار) نقدا و14 هاتفا ذكيا وأربعة أسلحة حادة محظورة ومجوهرات ذهبية ومخدرات وأقراص مخدرة.

وتم إصدار أوامر اعتقال ضد اثنين من المشتبه بهم، وهما الآن قيد الاحتجاز.