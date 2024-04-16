نائب أمريكي يهدد بإعادة تقييم العلاقة مع الدوحة والأخيرة ترد: "تصريحات غير بنّاءة"

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد النائب الأمريكي ستيني هوير، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بإعادة تقييم العلاقة مع الدوحة، وذلك على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة "رويترز"، عن سفارة قطر في الولايات المتحدة، قولها، إنها "فوجئت بالتصريحات التي أدلى بها عضو الكونجرس الأمريكي ستيني هوير وتهديده “بإعادة تقييم” العلاقات الأمريكية مع قطر".

ووصفت السفارة القطرية في الولايات المتحدة في بيان لها، تصريحات النائب ستيني هوير "بأنها غير بناءة".

وجاءت تصريح النائب الأمريكي على خلفية قيادة الدوحة مع القاهرة للوساطة بين حماس والاحتلال الاسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.