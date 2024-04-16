168 مسجدا طالتها غرامات حوثية لإقامة الصلاة

كشف مصدر يمني في العاصمة اليمنية (صنعاء) حجم الأرباح الكبيرة التي حصدها الحوثيون خلال شهر رمضان الماضي من تلك العقوبات التي فرضوها على المساجد التي أقامت صلاة التراويح دون الحصول على التصاريح المفروضة من جهتهم، وشملت عددا كبيرا من المساجد، على قرابة 168 مسجدا أقامت فيها صلاة التراويح، وتم اعتبارها مخالفة للتوجيهات وغير ملتزمة، وجنى الحوثيون من ذلك قرابة 88 ألف ريال سعودي.

مداهمات مستمرة

وأكد المصدر أن الحوثيين شددوا على فرض العقوبات المالية وعمليات المداهمات المتواصلة، لمطاردة الهاربين من تلك العقوبات. وأوضح أن الحوثيين وضعوا العاشر من شهر شوال الحالي موعدا أخيرا لتسليم الغرامات من قِبل الجهات والأشخاص الذين فرضت عليهم خلال شهر رمضان الماضي.

نهب الأموال

وقال المصدر إن الحوثيين كعادتهم يستغلون المناسبات الدينية في جمع أموال الشعب ونهبها، لذا كان شهر رمضان الماضي فرصة ذهبية استغلها الحوثيون لنهب المواطنين تحت مسميات مختلفة وموسعة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات مماثلة طالت أئمة مساجد ومؤذنين باعتبارهم خالفوا التوجيهات. كذلك صدرت عقوبات أخرى على مواطنين باعوا منتجاتهم في مواقع مختلفة بالعاصمة صنعاء، دون معرفة أسباب أو مبررات العقوبات بشكل واضح.

جهات شملتها غرامات الحوثيين في رمضان:

مساجد في العاصمة صنعاء

مؤذنون وأئمة مساجد

بسطات ومراكز بيع رمضانية

أسواق ومجمعات تجارية