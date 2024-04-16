أول تحرك من التعليم بشأن أنباء "تدريس المثلية الجنسية" بمدرسة دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بياناً بشأن ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري.

وبحسب البيان، فإن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه فور انتهاء إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف على ما حدث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور فى حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وشددت الوزارة على أن تنشأة أبنائها الطلاب بشكل سليم أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

وسبق أن كشف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن تقدم أحد أولياء الأمور؛ ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مدرسة ألمانية بالقاهرة الجديدة بتدريس مادة المثلية الجنسية لنجله.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الغرب يحاول اقتحام المجتمعات الشرقية وتمرير مثل هذه الأفكار عبر وسائل مختلفة.

وأضاف أنه بناءً على ذلك تقدم بسؤال للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير التربية والتعليم؛ لاستيضاح حقيقة البلاغ المقدم، قائلا:"لازم يكون في بيان من وزارة التعليم لتوضيح الموضوع، نطالبها بإصدار بيان لتوضيح الحقيقة، ولازم يكون في رقابة على مناهج المدارس الدولية".