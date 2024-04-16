"CNN": أميركا ستقيّد تحركات عبداللهيان أثناء تواجده في نيويورك لحضور اجتماع الأمم المتحدة

كشف مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن الولايات المتحدة ستقيّد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا إضافية على سفر الوزير الذي سيكون في نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة.

وبحسب المصدر المطلع، فإن سفر أمير عبداللهيان والوفد الإيراني يقتصر على سبع بنايات من الشمال إلى الجنوب وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم لدى الأمم المتحدة، والمباني الستة المحيطة بجادة كوينزبورو بلازا في لونغ آيلاند سيتي، والوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي باستخدام طريق قيادة محدد.

يأتي ذلك بعد أن شنت إيران هجومًا واسعًا على إسرائيل ردًا على قصف القصنلية الإيرانية في العاصمة دمشق.