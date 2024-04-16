فلاي دبي تعلق جميع الرحلات المغادرة من دبي بسبب الطقس السيئ

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن شركة فلاي دبي للطيران اعلنت إنها علقت مؤقتا جميع الرحلات المغادرة من دبي حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء بتوقيت دبي لسوء الأحوال الجوية.

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