نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان

الثلاثاء: ١٦ نيسان ٢٠٢٤النشرة: المسائية

الحالة العامة:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من غد الأربعاء برياح خماسينية حارة وجافة ومغبرة، مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها مساء غد الأربعاء، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بحدود ال٧ درجات، وتلامس ال٣٢ درجة على الساحل وفي الداخل. ومن المتوقع أن تنحسر تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارا من ليل الخميس.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس ال ٣٢ درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحاً، على أن تبدأ الانخفاض تدريجياً اعتباراً من الظهر. تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً مع تشكل للضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة موحلة ليلا.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب ضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، في المناطق الشمالية والجبلية، نتيجة حالة من عدم الاستقرار..

السبت: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من غد الأربعاء برياح خماسينية حارة وجافة ومغبرة، مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها مساء غد الأربعاء، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بحدود ال٧ درجات، وتلامس ال٣٢ درجة على الساحل وفي الداخل. ومن المتوقع أن تنحسر تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارا من ليل الخميس.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس ال ٣٢ درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحاً، على أن تبدأ الانخفاض تدريجياً اعتباراً من الظهر. تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً مع تشكل للضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة موحلة ليلا.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب ضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، في المناطق الشمالية والجبلية، نتيجة حالة من عدم الاستقرار..

السبت: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الثلاثاء: ١٦ نيسان ٢٠٢٤ النشرة: المسائية الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من غد الأربعاء برياح خماسينية حارة وجافة ومغبرة، مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها مساء غد الأربعاء، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسميةبحدود ال٧ درجات، وتلامس ال٣٢ درجة على الساحل وفي الداخل. ومن المتوقعأن تنحسر تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارا من ليل الخميس. ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة. الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس ال ٣٢ درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحاً، على أن تبدأ الانخفاض تدريجياً اعتباراً من الظهر. تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً مع تشكل للضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة موحلة ليلا. الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب ضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، في المناطق الشمالية والجبلية، نتيجة حالة من عدم الاستقرار.. السبت: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.