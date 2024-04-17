محقّقون أمميّون: إسرائيل تعرقل الوصول إلى الضحايا المزعومين لهجوم حماس

أكّد محققو الأمم المتحدة، "عرقلة" إسرائيل الوصول إلى ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول، مشيرين إلى "عدم تعاون" من قبل السلطات الإسرائيلية.

وذكرت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، نافي بيلاي: "أشعر بالأسف لأن الأشخاص في إسرائيل الذين يرغبون في التحدث إلينا يُحرمون من هذه الفرصة، لأننا لا نستطيع الدخول إلى إسرائيل".

وأوضحت بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، والرئيسة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، أن اللجنة التي ترأسها تدرس "الجرائم" التي ارتكبت خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية وتلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن اللجنة ستقدم نتائج أعمالها في حزيران.

وقال محقق آخر هو الأسترالي كريس سيدوتي: "حتى الآن، في ما يتعلق بإسرائيل، لم نواجه نقصا في التعاون فحسب بل واجهنا أيضًا عرقلة فعلية لجهودنا لجمع الأدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين وضحايا الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل" في السابع من تشرين الأول. وأكد "لدينا اتصالات مع العديد من الأشخاص لكننا نرغب في أن نتصل بآخرين".

وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد إلى الحكومة الإسرائيلية لتتعاون، وإلى ضحايا وشهود الأحداث في جنوب إسرائيل للاتصال بلجنة التحقيق حتى نتمكن من سماع ما تعرضوا له".

وكانت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2021، تعرض التقدم المحرز في عملها أمام الدبلوماسيين في جنيف، خلال اجتماع نظمته مصر.